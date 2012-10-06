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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Глубоководное месторождение нефти открыто в Мексике

, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

tarotforum.org
tarotforum.org

Президент Мексики Филиппе Кальдерон объявил накануне об открытии крупного месторождения нефти. Согласно исследованию государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos, на дне Мексиканского залива находится нефтяной резерв, оцениваемый в 125 млн. баррелей.

Скважина Supremus 1 расположена в 39 км южнее территориальных вод США, ее глубина составляет более 4 тысяч метров. Введение ее в эксплуатацию позволит извлекать до 10% ежедневного объема добычи нефти компании, а это около 2,6 млн. баррелей в день, сообщает Associated Press.

По данным Petroleos Mexicanos, район, известный как пояс Пердидо, содержит перспективные запасы, которые могли бы быть эквивалентны 13 млрд. барр. сырой нефти. Если прогнозы подтвердятся, это удвоит доказанные запасы Мексики, которая входит в десятку крупнейших мировых поставщиков нефти.

ИЧ

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