Количество погибших при столкновения двух судов в Гонконге достигло 39 человек

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6 октября 2012, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

samsays.com

Количество погибших в результате столкновения двух пассажирских судов в акватории Гонконга (Китай) достигло 39 человек, более ста человек госпитализировано.

Кораблекрушение произошло 2 октября. Паром столкнулся с пассажирским судном Lamma IV.Это происшествие стало самым серьезным по количеству жертв морским инцидентом в Гонконге более чем за 40 лет.

Судно было нанято для празднования Дня образования КНР, на нем находились 120 человек. Судно направлялось в залив Виктория, где пассажиры должны были наблюдать за праздничным фейерверком. Однако, проплывая у о.Ламма, судно столкнулось с паромом, получило большую пробоину и пошло ко дну.

Из-за наступления темноты было затруднено проведение спасательных работ и поиск пострадавших. 5 октября были свернуты спасательные работы. Полиция арестовала семь членов экипажа, включая обоих капитанов, проводится расследование.

Причины аварии пока не установлены. Существует версия, что судно затонуло из-за превышения грузоподъемности. Однако компания «Гонконг электрик», которой принадлежит паром, опровергла это предположение. По утверждению руководства фирмы, судно рассчитано на 200 человек, во время инцидента же на нем находилось всего 124 пассажира.

Второе судно не получило существенных повреждений и вернулось в порт.