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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Иванишвили планирует вернуть грузинскую продукцию на рынок РФ

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер коалиции "Грузинская мечта Бидзина Иванишвили на встрече с местными бизнесменами в пятницу заявил, что постарается вернуть грузинскую продукцию на российский рынок в ближайшее время.

 "Я не был в России десять лет. Но у меня есть большая надежда, что мы очень быстро сможем восстановить торговые и культурные связи. У меня нет никакого документа об этом, но я думаю, что Россию не устаивают такие отношения, и если мы начнем попытки восстановления без предварительных условий торговых и культурных отношений, то, я надеюсь, мы достигнем результата", - сказал Иванишвили, сообщает newsgeorgia.ru.
Он подчеркнул, что "если все пойдет хорошо, то вполне возможно, что Грузия сможет продать в Россию урожай цитрусов уже нынешнего  года".
Поставки грузинского вина, цитрусов и минеральной воды "Боржоми" в Россию прерваны с 2006 года Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской продукции, назвав причиной запрета ее низкое качество. В последнее время Роспотребназдор заявляет о готовности разрешить ввоз на территорию России грузинской продукции после того, как компании пройдут все процедуры допуска на российский рынок и контроль качества.



НС

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