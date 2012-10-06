Иванишвили планирует вернуть грузинскую продукцию на рынок РФ

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6 октября 2012, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер коалиции "Грузинская мечта Бидзина Иванишвили на встрече с местными бизнесменами в пятницу заявил, что постарается вернуть грузинскую продукцию на российский рынок в ближайшее время.

"Я не был в России десять лет. Но у меня есть большая надежда, что мы очень быстро сможем восстановить торговые и культурные связи. У меня нет никакого документа об этом, но я думаю, что Россию не устаивают такие отношения, и если мы начнем попытки восстановления без предварительных условий торговых и культурных отношений, то, я надеюсь, мы достигнем результата", - сказал Иванишвили, сообщает newsgeorgia.ru.

Он подчеркнул, что "если все пойдет хорошо, то вполне возможно, что Грузия сможет продать в Россию урожай цитрусов уже нынешнего года".

Поставки грузинского вина, цитрусов и минеральной воды "Боржоми" в Россию прерваны с 2006 года Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской продукции, назвав причиной запрета ее низкое качество. В последнее время Роспотребназдор заявляет о готовности разрешить ввоз на территорию России грузинской продукции после того, как компании пройдут все процедуры допуска на российский рынок и контроль качества.







