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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В США столкнулись 47 автомобилей, более пятидесяти пострадавших

, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

В США в штате Флорида в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) столкнулись 47 автомобилей, 52 человека получили травмы, по меньшей мере два человека были тяжело ранены.

  Инцидент произошел на трассе I-75 неподалеку от г.Сарасоты. Несколько легковых автомобилей врезались в фуру, после чего в них врезались другие машины, и в результате образовалась "цепочка" из столкнувшихся машин. Пострадавших экстренно доставили в больницу на вертолете.
В настоящее время движение уже возобновлено.Авария вызвала также утечку жидкого кальция из автоцистерны, однако, по словам полицейских, опасности это не представляет.
 о предварительным данным, причиной ДТП могли стать дождь и сильный ветер.

НС

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