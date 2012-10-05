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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Китайская клубника стала причиной массового отравления немецких детей

, 23:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bj.xinhuanet.com
Фото с сайта bj.xinhuanet.com

В глубокозамороженных ягодах, импортированных из КНР в Германию, скорее всего, был возбудитель инфекции. Такое предположение в пятницу озвучило Федеральное ведомство по вопросам защиты прав потребителей и контролю за качеством продукции.

"Мы сделали шаг вперед в поисках источника заболевания. Возможно, что отравились учащиеся тех учебных заведений, в которых поставлялись ягоды не прошедшие необходимую термическую обработку", - заявил в пятницу представитель ведомства Хольгер Айхеле, передал ИТАР-ТАСС.


"АН" писал, что на прошлой неделе более 10 тысяч немецких школьников и воспитанников детсадов в Восточной Германии получили пищевое отравление.  Симптомами заболевания являются тошнота и расстройство желудка. Сейчас эксперты склоняются к тому, что возбудитель инфекции находился в продукции германской компании "Содексо", которая поставляла в образовательные учреждения завтраки и обеды.

ЛБ

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