Водителя лишили прав после его ролика в Сети о поездке со скоростью 293 км/ч

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5 октября 2012, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il

В Бельгии суд лишил 47-летнего мужчину водительских прав за превышение скорости на более чем 173 км/ч. Ему запретили садиться за руль в течение пяти лет, из которых 2,5 года - условно. Судья выбрал максимально возможное наказание.

Помимо этого, суд добавил еще два месяца лишения прав, так как машина не была застрахована. Также водитель обязан заплатить штраф в 4,5 тыс. евро. Автомобиль у него конфисковать не смогли, так как он принадлежит не ему, а лизинговой компании.



Примечательно, что водителя нашли по ролику на YouTube, на котором он за рулем автомобиля Aston Martin разогнался до скорости 293 км/ч, передал "Маяк". В интернет его выложил сам водитель, не подумав о последствиях.