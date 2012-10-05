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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Миллиардер Марк Цукерберг : «Я ношу каждый день одно и то же»

, 22:43 [ «Аргументы Недели», ]

Тот, кто думает, что один из самых богатых людей в мире основатель Facebook Марк Цукерберг должен иметь шкаф для костюмов размером с тренажерный зал, ошибается. «У меня есть ящик для одежды, также как и у большинства мужчин во всем мире», - говорит миллиардер.

Основатель Facebook утверждает, что носит каждый день одни и те же серые футболки. «Я ношу каждый день одно и то же. И я говорю это буквально - если бы вы могли увидеть мой ящик, то поверили бы мне», - рассказал Цукерберг в интервью американскому каналу NBC.

У Цукерберга «около 20» штук знаменитых серых футболок, и это составляет практически весь его гардероб.

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