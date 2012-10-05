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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Каждый четвертый житель Германии страдает от избыточного веса

, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

citymed74.ru
citymed74.ru

Результаты последних исследований показывают, что в Германии, как и в Америке, проблема ожирения становится всё более актуальной. Прежде всего, это касается пожилых людей и малообразованных женщин из Восточной Германии.

Учёные из медицинского Университета г. Геттингена после проведения исследования, в котором приняли участие 1000 человек, пришли к выводу, что около 23 % немцев имеют проблемы с весом. Причем, тенденция к ожирению наблюдается чаще у пожилых людей, у женщин и у людей с низким образованием.

Людям с избыточным весом приходится труднее в поиске работы. 14 % немцев заявили, что если бы они отвечали за кадровые решение, то не брали бы на работу полных людей.

Учёные также отметили, что избыточный вес нельзя рассматривать исключительно как результат слабости и лени.

ИЧ

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