В преддверии конца света археологи вскрыли гробницу королевы майя

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5 октября 2012, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Uxul Archaeological Project/Universitat Bonn

Гробница с останками королевы народа майя Каломте Кабель найдена на севере Гватемалы. Ее захоронение американские и гватемальские археологи обнаружили на 11-метровой глубине в главном храме древнего города Эль-Перу (Вака).

В руки археологов наряду с останками древней правительницы майя попало множество предметов, представляющих историческую ценность, - передали Вести.



Ученые считают, что двадцатилетний период правления Каломте Кабель пришелся на конец VII — начало VI веков до нашей эры.

Цивилизация майя – древняя цивилизация Центральной Америки с высокоразвитой письменностью, искусством, архитектурой, математической и астрономической системам. Потомками майя является часть жителей южных штатов Мексики, Гватемалы, Белиза, Сальвадора и Гондураса. В настоящее время численность потомков майя превышает 6 миллионов человек.

Разработанный майя календарь использовали многие народы центральной части американского континента. Майя оставили нам календарь, обрывающийся 21 декабря 2012 года, поэтому многие считают эту дату - днем, когда наступит конец света.