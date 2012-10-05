Приднестровье насчитало 17 спорных территорий с Украиной

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5 октября 2012, 20:26 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Фото сайта "АН-Крым".

Верховный Совет непризнанного Приднестровья заявляет, что Украина в одностороннем порядке проводит демаркацию границ, хотя есть около 17 спорных территорий. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте приднестровского парламента, передают «Аргументы недели-Крым».

«Верховный Совет ПМР выражает крайнюю озабоченность в связи с активизацией с сентября 2012 года процесса односторонней демаркации Украиной «центрального участка» украинско-молдавской границы», - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что этот участок «де-факто является государственной границей Приднестровской Молдавской Республики с Украиной».

«Необходимо подчеркнуть, что данные работы ведутся без необходимого в таких случаях, согласно мировой практике, участия полномочных представителей другого приграничного государства – Приднестровья», - отметили в заявлении.

Кроме того, согласно информации пограничных органов ПМР, существует порядка 17 спорных участков на протяжении всей линии приднестровско-украинской границы.

При этом в заявлении отмечается, что договоренности от 24 декабря 2009 года между президентом ПМР Игорь СМИРНОВЫМ и тогдашним главой МИД Петром Порошенко, относительно необходимых условий проведения украинской стороной демаркационных работ выполнены не были.

Также депутаты обратились к президенту с предложением инициировать соответствующие переговоры с Украиной.