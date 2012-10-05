Беспорядки на Храмовой горе: израильская полиция применила слезоточивый газ

//В мире

5 октября 2012, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il

В Иерусалиме несколько сотен арабов устроили беспорядки у входа на Храмовую гору, протестуя против ограничений на пропуск мусульман в исламский комплекс. Протестующие забрасывали сотрудников полиции камнями, правоохранительные органы были вынуждены применить средства для разгона демонстраций: шоковые гранаты и слезоточивый газ.

Беспорядки начались по завершении пятничной молитвы. Информация о пострадавших и задержанных на данном этапе не поступала, передает портал Новости Израиля.

Накануне полиция закрыла доступ на Храмовую гору после того, как утром там произошло столкновение между евреями и арабами, в ходе которого полицейские задержали шестерых человек. Затем полиция Иерусалима получила оперативную информацию о намерении арабов снова атаковать евреев на Храмовой горе. На основании этой информации было принято решение закрыть этот район для посещений.

В сентябре в Иерусалиме и Иудее и Самарии произошел всплеск террора. Согласно данным ШАБАК, в августе 2012 года имели место 51 таких происшествий, а в сентябре – 91.