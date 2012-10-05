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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Италии манифестации студентов вылились в массовые беспорядки

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото EPA
Фото EPA

По всей Италии проходят в пятницу антиправительственные манифестации студентов и школьников. Как сообщают местные СМИ, в Милане, Турине, а также в Палермо на острове Сицилия произошли серьезные столкновения с полицейскими.

Сообщается о десятках раненных, как среди манифестантов, так и среди полицейских, передает Би-би-си. Несколько человек уже задержаны.

В итальянской столице из-за многочисленного студенческого шествия по центру города серьезные проблемы с автомобильным движением. Здесь тоже произошли столкновения с полицией, которая применила против манифестантов резиновые дубинки. Свидетели сообщают об "излишне грубом обращении с молодыми людьми".

"АН" писали, что серьезные протесты охватили Италию два года назад, когда предыдущий кабинет одобрил школьную реформу министра образования Мариистеллы Джельмини, которая фактически ликвидировала бесплатное образование. Несмотря на все ожидания нынешний министр Франческо Профумо, университетский профессор, не предпринял меры для поддержания государственных школ, в которых катастрофически не хватает самого необходимо, не только для обеспечения процесса обучения, но и бытовом плане.

ЛБ

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