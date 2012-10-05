Главный аэропорт Праги переименован в честь Вацлава Гавела

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5 октября 2012, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Тopnews.in.

Главный аэропорт Праги официально переименован в честь бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, скончавшегося 18 декабря 2011 года. В пятницу, 5 октября, новое название пражского аэропорта было представлено на торжественной церемонии.

Экс-премьер Чехии Карел Шварценберг выразил надежду, что каждый пассажир, покидающий Прагу, почтит память знаменитого государственного деятеля, передает ВВС.

Вацлав Гавел скончался в возрасте 75 лет из-за осложнений после продолжительной болезни. Он был последним президентом Чехословакии с 1989 по 1992 годы и первым президентом Чехии с 1993 по 2003 годы.

Гавел известен и как литературный критик, писатель и диссидент.

Во время "Бархатной революции" в Чехословакии в 1989 году стал инициатором создания оппозиционной общественно-политической организации "Гражданский форум". В декабре 1989 года был единогласно избран президентом на заседании Федерального собрания ЧССР.