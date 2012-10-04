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4 октября 2012, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

Генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров сообщил, что из восьми задержанных правоохранительными органами США лиц четверо являются гражданами России, остальные - граждане Азербайджана, Украины и Казахстана.

Россиянами являются: Александр Фишенко, Александр Пособилов и Виктория Клебанова - они имеют двойное гражданство. По данным консула, у Анастасии Дятловой "по состоянию на момент ее обращения в генконсульство в прошлом году, у нее было только российское гражданство".

"АН" сообщали, что суд Нью-Йорка 3 октября предъявил обвинение 11 подозреваемым в незаконном вывозе в Россию электроники военного назначения. Трое пока находятся на свободе.

Главным подозреваемым по делу является 46-летний выходец из бывшего СССР Александр Фишенко. По данным ФБР, через его компанию Arc Electronics якобы осуществлялись незаконные операции. По данным представителей Соединенных Штатов, детали попадали в разведывательные и военные ведомства России.