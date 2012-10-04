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Житель Испании планировал устроить на Майорке кровавую трагедию

4 октября 2012, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]

o-spain.ru
o-spain.ru

Житель Испании планировал устроить кровавую трагедию на Майорке: в Университете Балеарских островов должны были взорваться несколько бомб. Полиция предотвратила теракты, мужчина арестован.

Как сообщает полиция, 21-летний испанец собирался организовать массовое убийство на Майорке подобное тому, которое произошло в американской школе «Колумбайн» в 1999 году.

Преступник подготовил 140 килограммов взрывчатых веществ для бомб, которые должны были взорваться на территории университета в Пальма-де-Майорка.

«Полиция спасла жизни многих людей», - заявил министр внутренних дел Испании Хорхе Фернандес Диас.

В квартире подозреваемого сотрудники полиции нашли дневник, в котором молодой человек изложил свой план действий. Из его записей становится понятно, что у него накопилось много ненависти на общество, в частности на студентов университетов. По данным полиции, изначально он собирался использовать оружие.

Подозреваемый убийца пытался незаконно достать оружие, а когда это не удалось, он попросил лицензию на огнестрельное оружие. Его просьба была отклонена. После этого испанец заказал через интернет химические вещества для создания бомб. В своих дневниковых записях о пишет также о том, что готов умереть во время терактов.

ИЧ

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