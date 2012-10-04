Парламент Турции разрешил проведение военных операций за рубежом

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4 октября 2012, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.ua

Парламент Турции разрешили проведение военных операций за пределами страны, если правительство посчитает их необходимыми.

Это решение последовало за обстрелом сирийскими войсками приграничных турецких территорий, в результате которого 5 человек погибли, еще 13 получили ранения, передал ИТАР-ТАСС.



За этим последовал ответный огонь турецких вооруженных сил.

"АН писали, что в четверг Дамаск признал свою вину в инциденте и принес извинения Анкаре.