Дамаск извинился за инцидент на сирийско-турецкой границе

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4 октября 2012, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk

Дамаск признал свою вину в инциденте на сирийско-турецкой границе и принес извинения Анкаре. Об этом заявил заместитель премьер-министра Турции Бешир Аталай. По его словам, сирийская сторона заверила, что впредь такое не повторится.



"АН" писали, что в четверг Совет НАТО обсудил ракетный обстрел Турции со стороны Сирии.

Напомним, накануне выпущенный с сирийской территории снаряд попал в жилой дом, расположенный в турецком селении Акчакале. В результате погибли пять человек и еще 13 получили ранения. После этого турецкая артиллерия нанесла точечные удары по целям в районе города Телль-Абъяд, где идут непрерывные бои между повстанцами и сирийской армией.