Граждане Турции опасаются вооруженного конфликта с Сирией

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4 октября 2012, 14:59 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Граждане Турции опасаются, что страна может быть втянута в вооруженный конфликт с Сирией. После того, как в пограничном районе Аксакале от сирийских гранат были убиты 5 человек и 18 ранены, турецкие военные самолеты атаковали сирийские позиции.

Военный лагерь диктатора Башара аль-Асада был взят под огонь артиллерии, в результате которого погибли несколько сирийских солдат, комментирует ситуацию немецкий журнал «Spiegel».

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал ясно понять, что его силы не оставят нападение на турецкую территорию без ответа. После обстрела турецкого самолета-разведчика сирийскими ПВО в июне этого года войска Турции были размещены вдоль сирийской границы в состояние повышенной боевой готовности.

Две недели назад, когда в Аксакале погибли граждане Турции, руководство турецкой армии с танками и артиллерией приблизилось к границе Сирии.

Турция приняла около 100 тысяч беженцев из Сирии и находится сейчас на грани своих возможностей. Правительство Эрдогана выступает за создание безопасных зон для беженцев на сирийской стороне. Тем временем режим Асада обвиняет Анкару в поставках оружия повстанцам, а также в том, что через Турцию приверженцы джихада из Ливии, Пакистана и других стран беспрепятственно проникают в Сирию.

Анкара уже в течение года открыто выступает за свержение режима Асада. В этом вопросе Турция преследует свои цели: расширение своего влияния на Ближнем Востоке, если в Дамаске к власти придёт новое правительство при поддержке Анкары.