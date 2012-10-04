В Египте арестовали малолетних детей за оскорбление ислама

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4 октября 2012, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il

Египетские власти арестовали двух детей за оскорбление ислама. Старшему из детей 10 лет, другому - 9, оба они из христианских семей, проживающих в городе Бени-Суэйф. Дети были арестованы по жалобе местного имама, который увидел, как дети рвали страницы Корана.

Сначала имам отвел детей в местную церковь и потребовал, чтобы священник наказал их, передает Би-би-си.



Однако священнослужитель отказался, и имам, недовольный его решением, обратился в суд