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//В мире

В Египте арестовали малолетних детей за оскорбление ислама

4 октября 2012, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il
Фото с сайта newsru.co.il

Египетские власти арестовали двух детей за оскорбление ислама. Старшему из детей 10 лет, другому - 9, оба они из христианских семей, проживающих в городе Бени-Суэйф. Дети были арестованы по жалобе местного имама, который увидел, как дети рвали страницы Корана.

Сначала имам отвел детей в местную церковь и потребовал, чтобы священник наказал их, передает Би-би-си.

Однако священнослужитель отказался, и имам, недовольный его решением, обратился в суд

ЛБ

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