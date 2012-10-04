Американский фокусник собирается провести 3 дня посреди электрошторма

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4 октября 2012, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта internethaber.com

Американский фокусник Дэвид Блэйн собирается провести три дня и три ночи посреди искусственного электрического шторма: в его тело на протяжении 72 часов будут беспрерывно бить молнии.



При исполнении трюка под названием "Наэлектризованный: миллион вольт", знаменитый фокусник будет стоять на небольшой платформе в окружении семи электротрансформаторов.



По словам организаторов шоу, здоровью иллюзиониста ничего угрожать не будет, поскольку он будет одет в "костюм Фарадея", который защитит фокусника от поражения электротоком, передает Би-би-си.