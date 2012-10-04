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//В мире

Супруги Обама поздравили друг друга в Твиттере с 20-летием свадьбы

4 октября 2012, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

samuelobour.com
samuelobour.com
В ближайшую субботу президентская чета - супруги Обама - отметят 20-летие семейной жизни, а пока Барак и Мишель Обама в 20-ую годовщину поздравили друг друга в Twitter, обменявшись нежными посланиями.
 
Президент США, являющийся кандидатом на второй срок президентства, написал в Твиттере: "Ровно 20 лет назад я женился на той, кто является любовью всей моей жизни и моим лучшим другом. С годовщиной, Мишель".
 
Сообщение подписано инициалами "bo", это значит. что оно написано президентом лично.
Мишель Обама ответила супругу: "С двадцатой годовщиной тебя, Барак. Спасибо тебе за то, что ты остаешься всегда невероятным мужем, другом и отцом. Я люблю тебя!"
ЕП

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