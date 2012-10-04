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//В мире

В Чехии научились определять содержание спирта в закрытых бутылках

4 октября 2012, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk
Фото с сайта bbc.co.uk

В Чехии научились измерять содержание спирта в закрытых бутылках. Изобрели этот способ ученые пражской Высшей химико-технологической школы.

После начавшихся в Чехии отравлений поддельным алкоголем, содержащим смертельные дозы метилового спирта, о которых писали "АН" и "АРУ", сотрудники нескольких лабораторий специально во внеурочное время оставались на работе, чтобы как можно скорее разработать новый метод быстрого определения количества ядовитого вещества. Он основан на просвечивании бутылки лазерным лучом и последующем анализе отражения части этого луча с помощью компьютера.

ЛБ

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