В Чехии научились определять содержание спирта в закрытых бутылках

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4 октября 2012, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk

В Чехии научились измерять содержание спирта в закрытых бутылках. Изобрели этот способ ученые пражской Высшей химико-технологической школы.



После начавшихся в Чехии отравлений поддельным алкоголем, содержащим смертельные дозы метилового спирта, о которых писали "АН" и "АРУ", сотрудники нескольких лабораторий специально во внеурочное время оставались на работе, чтобы как можно скорее разработать новый метод быстрого определения количества ядовитого вещества. Он основан на просвечивании бутылки лазерным лучом и последующем анализе отражения части этого луча с помощью компьютера.