МИД РФ прокомментировал задержание россиян в США

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4 октября 2012, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал журналистам информацию о задержании в США россиян, заявив, что обвинения прокуратуры США в адрес нескольких россиян не имеют отношения к разведдеятельности.

"Насколько нам известно, обвинения, которые были выдвинуты, касаются нескольких граждан Российской Федерации. Эти обвинения, по информации, которую нам передала американская сторона, носят уголовный характер, они не касаются какой бы то ни было разведывательной деятельности", - сказал замглавы МИД РФ Рябков.

Накануне прокуратура нью-йоркского района Бруклин предъявила обвинения 11 подозреваемым в незаконном экспорте военных технологий в Россию , по данным прокуратуры, главным подозреваемым по делу является "агент российского правительства" 46-летний гражданин США Александр Фишенко, возглавлявший американскую компанию Arc Electronics и зарегистрированную в Москве Apex System. У Фишенко имеются паспорта гражданина РФ и США, ему грозит максимальный срок в виде 55 лет лишения свободы.