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//В мире

Гигантские шершни искусали до полусмерти десятки человек в Японии

4 октября 2012, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта zateevo.ru
Фото с сайта zateevo.ru

В префектуре Ямагути на западе Японии от укусов гигантских шершней пострадали не менее 30 человек. Судзумэбати, что дословно переводится как "воробей-пчела", начали нападать на людей около одной из местных старших школ.

Большинство пострадавших - старшеклассники. Медики оценивают их состояние как средней тяжести, сообщает телеканал NHK, передал "Маяк".

Судзумэбати или японский гигантский шершень внешне напоминает обыкновенную осу, но он гораздо больших размеров, и обитает исключительно на Японских островах. В некоторых случаях его размер достигает 8 см в длину. Но в большинстве своем размер туловища насекомого составляет около 4-5 см.

Яд этого насекомого содержит большое количество вещества, который наносит серьезный удар по нервной системе человека. Укусы судзумэбати вызывают анафилактический шок и требуют немедленной госпитализации.

Ежегодно от укусов японских гигантских шершней в Стране Восходящего Солнца гибнет более 40 человек.

ЛБ

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