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//В мире

Грузинским предпринимателям необходимо вернуться в Россию

3 октября 2012, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Грузинским предпринимателям необходимо вернуться на российский рынок, а экспортировать свою продукцию на рынки США и ЕС они еще не готовы, считает миллиардер Бидзина Иванишвили.

 "Грузинский предприниматель ещё не готов экспортировать продукцию на рынки США или ЕС. В первую очередь, было бы важно вернуться на российский рынок, поскольку грузинский предприниматель знаком с ним гораздо лучше", - заявил политик в среду в интервью телеканалу Euronews, отвечая на вопрос телеканала об увеличении иностранных инвестиций.
Политик отметил, что, по его мнению, главной проблемой Грузии является отсутствие значимого производства, поскольку для бизнеса имеют значение не только рынки сбыта, но и наличие продукции.


Лидер "Грузинской мечты" Иванишвили во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что одним из приоритетных направлений его деятельности в случае успеха на выборах будет налаживание диалога между Москвой и Тбилиси.

НС

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