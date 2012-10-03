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//В мире

ФБР назвало поставщиков секретной микроэлектроники

3 октября 2012, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

Главным подозреваемым считается Фишенко — гражданин США, который, по версии американского правосудия, занимался незаконными поставками через свою фирму ARC Electronics в штате Техас. Подозрения пали и на московскую Apex System.

 Фигурантами по делу проходят Александр Фишенко, Шавкат Абдуллаев, Людмила Багдикян, Анастасия Дятлова, Светлана Загон, Виктория Клебанова, Сергей Клинов, Александр Пособилов, Юрий Савин, Севиндж  Тагиева и Дмитрий Шегрунов. Все они, как ранее сообщали «АН», обвиняются в экспорте микроэлектронных деталей, которые "находятся под строгим правительственным контролем ввиду их возможного использования во многих военных системах». По данным ФБР, в Россию поставлялись высокотехнологичные товары, в частности радарные системы, взрыватели и системы наведения.

НС

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