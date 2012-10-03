В США 11 человек обвиняются в экспорте секретных военных технологий в Россию

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3 октября 2012, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

Прокуратура нью-йоркского района Бруклин предъявила официальные обвинения одиннадцати подозреваемым в незаконном экспорте военных технологий в Россию, передают американские СМИ.

В заявлении бруклинского прокурора Лоретты Линч говорится, что фигуранты дела обвиняются в экспорте микроэлектронных деталей, которые "находятся под строгим правительственным контролем ввиду их возможного использования во многих военных системах", сообщает ria.ru.



Запрещенная микроэлектроника поставлялась в разведывательные и военные учреждения России, отмечается в документе Минюста США.



