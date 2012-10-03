Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В США 11 человек обвиняются в экспорте секретных военных технологий в Россию

3 октября 2012, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

Прокуратура нью-йоркского района Бруклин предъявила официальные обвинения одиннадцати подозреваемым в незаконном экспорте военных технологий в Россию, передают американские СМИ.

 В заявлении бруклинского прокурора Лоретты Линч говорится, что фигуранты дела обвиняются в экспорте микроэлектронных деталей, которые "находятся под строгим правительственным контролем ввиду их возможного использования во многих военных системах", сообщает ria.ru.


Запрещенная микроэлектроника поставлялась в разведывательные и военные учреждения России, отмечается в документе Минюста США.

НС

//картина дня

Спрогнозирован вероятный ответ России в случае удара сил Североатлантического альянса по Калининграду. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Спрогнозирован вероятный ответ России в случае удара сил Североатлантического альянса по Калининграду. Соответствующая…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на призыв президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к Евросоюзу выделять больше денег на безопасность украинских…

//новости ан

//новости ан