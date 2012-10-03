Президент Грузии сократил тюремный срок футболисту Георгию Деметрадзе

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3 октября 2012, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Грузии Михаил Саакашвили помиловал известного грузинского футболиста Георгия Деметрадзе, отбывающего тюремное заключение за "членство в воровском мире", и сократил ему срок лишения свободы.

Об этом сообщила адвокат Марика Пхаладзе.

"Президент помиловал Деметрадзе еще 28 августа, на праздник Мариамоба, и сократил ему остававшийся срок заключения наполовину. Деметрадзе должен пробыть в тюрьме еще год и 10 месяцев. При этом самое интересное – то, что мой подзащитный за помилованием к президенту не обращался, так как до сих пор не признает своей вины", - подчеркнула адвокат, сообщает newsgeorgia.ru.



Известный футболист Георгий Деметрадзе был задержан грузинскими правоохранительными органами 8 июля 2010 года по обвинению в "членстве в воровском мире", что в Грузии является уголовно наказуемым преступлением. Тбилисский городской суд 23 марта 2011 года приговорил его к шести годам лишения свободы.



