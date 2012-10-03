Итальянец с купола собора Святого Петра выдвинул, наконец, свои требования

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3 октября 2012, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Предприниматель из Триеста Марчелло Ди Финицио, забравшийся накануне на купол собора Святого Петра заявил, что готов спуститься только в том случае, если правительство Италии встретится с представителями пляжного бизнеса.

"Я не сумасшедший самоубийца, я просто отчаявшийся человек. Я спущусь только в том случае, если правительство пообещает созвать совещание с представителями пляжного бизнеса", - сказал мужчина в эфире телеканала Sky TG 24 по телефону.



Ранее «АН» сообщали: В Риме мужчина забрался на купол собора Святого Петра в знак протеста против политики премьер-министра Италии Марио Монти и Евросоюза. До сих пор никому не удается убедить его спуститься оттуда.

Как удалось выяснить итальянским СМИ, Ди Финицио, который является владельцем одного из пляжных баров и занимается сдачей в аренду зонтиков и шезлонгов, протестует против планов правительства страны ввести, согласно европейской директиве, лицензии на введение коммерческой деятельности на пляже. Эти лицензии должны будут распределяться через аукционы, сообщает ria.ru.



За то время, что предприниматель находится на главном соборе Римско-католической церкви, Папа Римский Бенедикт XVI провел всеобщую аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане, на которую, по данным агентства Agi, пришло 40 тысяч человек.



