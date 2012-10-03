В столице Киргизии митингующие пытались штурмом взять парламент

//В мире

3 октября 2012, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Киргизии сегодня серьезно усилили охрану парламента в Бишкеке. Здание пытались взять штурмом около полутысячи участников митинга, которые требовали национализировать месторождения золота.

Металл - главный источник доходов республики. В ходе стычек с полицией около 10 человек получили ранения.

Формально митингующие собрались, чтобы выразить протест против того, как ведутся дела на золоторудном месторождении «Кумтор». Золото, которое там добывают, приносит Киргизии почти половину экспортной выручки.



Недавние проверки выявили многочисленные нарушения со стороны канадских инвесторов. Речь идет и об ущербе для экологии, и о потерях для бюджета республики. Но митингующие не ограничились призывами разогнать руководство компании и экспроприировать ее. Оппозиционные политики использовали недовольство ситуацией вокруг «Кумтора» и громко заговорили о необходимости смены режима.



На площади стали звучать призывы к отставке премьера, а самые горячие головы пошли на штурм парламента, то есть полезли через ограду здания.

К площади подтянулись силы спецназа, конная милиция и кинологи со служебными собаками. Участников митинга разгоняли с помощью свето-шумовых гранат и слезоточивого газа, сообщает НТВ.



В МВД республики заявляют, что на данный момент ситуация в Бишкеке нормализовалась и полностью контролируется правоохранительными органами. Парламент сейчас под усиленной охраной, все контрольно-пропускные пункты закрыты для входа, каждый охраняется полусотней бойцов в бронежилетах. Сотрудники аппарата парламента покидают здание.

В Бишкеке формируются народные дружины, призванные помочь силовикам обеспечить порядок вечером и ночью.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится в краткосрочном отпуске в Турции, его возвращение в республику ожидают 4 октября.





