Виллу Берлускони за 470 миллионов евро купил россиянин

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3 октября 2012, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони продал свою знаменитую виллу "Чертоза за 470 миллионов евро. Покупатель "глава одного из государств, ранее входившего в состав СССР", пишет итальянское издание Libero.

Ранее сообщалось, что за право завладеть "секс-дворцом" политика боролись арабский принц и неизвестный российский миллионер.



Таким образом, наш соотечественник вполне может войти в историю как человек, заключивший самую крупную в истории сделку по продаже частной недвижимости.



На территории виллы, на которой проводились скандальные бунга-бунга-вечеринки, в Порто-Ротондо располагаются амфитеатр в греко-римском стиле, футбольное поле, искусственное озеро с островом и даже действующий вулкан, специально созданный по заказу Берлускони. Кроме того, под зданием вырыт подземный тоннель, благодаря которому "Чертоза" имеет выход в открытое море.



