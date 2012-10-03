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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Виллу Берлускони за 470 миллионов евро купил россиянин

3 октября 2012, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони продал свою знаменитую виллу "Чертоза за 470 миллионов евро. Покупатель "глава одного из государств, ранее входившего в состав СССР", пишет итальянское издание Libero.

 Ранее сообщалось, что за право завладеть "секс-дворцом" политика боролись арабский принц и неизвестный российский миллионер.


Таким образом, наш соотечественник вполне может войти в историю как человек, заключивший самую крупную в истории сделку по продаже частной недвижимости.


На территории виллы, на которой проводились скандальные бунга-бунга-вечеринки, в Порто-Ротондо располагаются амфитеатр в греко-римском стиле, футбольное поле, искусственное озеро с островом и даже действующий вулкан, специально созданный по заказу Берлускони. Кроме того, под зданием вырыт подземный тоннель, благодаря которому "Чертоза" имеет выход в открытое море.

НС

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