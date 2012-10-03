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//В мире

Иванишвили первый зарубежный визит намерен совершить в США

3 октября 2012, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер политической коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил сегодня, что свой первый зарубежный визит он намерен совершить в США. Страны Европы он пока посещать не планирует.
 
 «Мой первый визит будет в США, в Вашингтон. Несмотря на то, что я уже приглашен в эту поездку, я попросил отложить визит на время после президентских выборов (в США). На это я получил согласие, и я намерен отправиться в США сразу после того, как там пройдут президентские выборы», — заявил Иванишвили.


 При этом лидер коалиции отметил, что из Вашингтона он собирается вернуться в Грузию и не планирует посещать страны Европы, хотя и получил приглашения, сообщает ria.ru. В то же время Иванишвили заметил, что пока он «не получал поздравлений из России и не связывался с российской стороной». «И тем более я еду в США — к нашему главному партнеру и другу», — сказал лидер коалиции.

НС

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