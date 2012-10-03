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//В мире

Япония впервые в истории страны добыла сланцевую нефть

3 октября 2012, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

forexaw.com
forexaw.com

Япония впервые в истории страны добыла сланцевую нефть. Японская компания Japan Petroleum Exploration Company начала нефтедобычу на месторождении «Аюкава» в городе Юрихонджо префектуры Акита на северо-западе острова Хонсю еще в понедельник.

Сланцевая нефть залегает на глубине около 1800 метров. Чтобы начать бурение и сделать возможным процесс добычи, в горную породу вливали кислоты для размягчения камня, передает РИА «Новости».

На месторождении «Аюкава» может быть разработано до 100 млн баррелей сланцевой нефти, что составляет примерно 10% от годового потребления горючего в Японии, но ей еще очень далеко до нефтяной державы. Несмотря на незначительные запасы данного месторождения, у  Японии появился хороший шанс снизить зависимость от внешних поставок нефти.

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