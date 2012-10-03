Итальянец протестовал против политики правительства на куполе собора св. Петра

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3 октября 2012, 14:49 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

В Риме мужчина забрался на купол собора Святого Петра в знак протеста против политики премьер-министра Италии Марио Монти и Евросоюза. До сих пор никому не удается убедить его спуститься оттуда.

Ещё во вторник вечером 47-летний итальянец Марчело ди Финицио развернул плакат с надписью: «Помогите! Достаточно Монти, ЕС и глобализации!», сообщило итальянское информационное агентство «Ansa». Затем мужчина с помощью верёвки забрался на 130-метровый купол собора и провёл там ночь. Полиция Ватикана пыталась с помощью пожарных забрать его с купола, но - безуспешно.

Представитель Ватикана заявил, что он предложил ди Финицио встретиться с правительственными чиновниками, но он отказался. Мужчина пережил нелёгкие времена, что, видимо, привело, к психическому расстройству. В 2008 году его ресторан был сожжён, после чего он объявил голодовку, чтобы получить компенсацию за причинённый ущерб. В марте 2012 года он взобрался на 80-метровый подъемный кран и провел на нём четыре дня, требуя встречи с одним из министров кабинета Монти.

Один из друзей ди Финицио рассказал, что протестующий владеет баром на пляже и сдаёт в аренду зонтики и стулья.