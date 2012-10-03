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//В мире

В результате взрывов в сирийском Алеппо погибли 40 человек (ВИДЕО)

3 октября 2012, 14:22 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

В Сирии сегодня в результате взрывов в центре Алеппо погибли 40 человек, по меньшей мере, 90 человек получили ранения. Большинство жертв серии терактов – военные.

Бомбы взорвались в районе, который контролирует государственная сирийская армия. По сообщениям властей, в Алеппо взорвались несколько машин, начинённых бомбами. Число жертв, скорее всего, будет расти, так как среди пострадавших много тяжелораненых.

Государственное телевидение говорит о трех терактах в центральной площади города. По информации «Сирийской обсерватории по правам человека», атака была направлена на офицерский клуб и гостиницу в центре города.

 

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