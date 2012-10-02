В Германии очередной скандал, связанный с трансплантацией органов

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2 октября 2012, 22:21 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

В университетской клинике Мюнхена работники подделывали записи в карточках больных, чтобы пациенты могли быстрее получить донорские органы. Один из врачей лаборатории менял данные пациентов.

Некоторым больным, ожидавшим своей очереди на пересадку органа, в анализе делали запись о плохой свертываемости крови. То, что данные могли быть случайно перепутаны – маловероятно, пишет «Süddeutsche Zeitung».

Пресс-секретарь клиники сообщил о том, что данные дела переданы в прокуратуру, а представители власти дали указания тщательно расследовать это преступление.

В прошлый четверг были обнаружены первые улики фальсификации, а уже вчера поступила информация о том, что «дальнейшее изучение документов подтвердило подозрения».

По предварительным данным, девять операций по пересадке печени были проведены незаконно. Министр науки Баварии Вольфганг Хойбиш потребовал сегодня «полного разъяснения дела».

Несколько месяцев назад стало известно, что главный врач клиник в Регенсбурге и Геттингене фальсифицировал медицинские записи, чтобы его пациенты быстрее получил новую печень. Немецкий фонд по защите больничных учреждений в этой связи выступает с критикой системы трансплантации: «уже ясно, что выборочных проверок не достаточно». Фонд выступает за организацию «центрального следственного органа».