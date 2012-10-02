Британские потребители пожаловались на стиральные машинки

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2 октября 2012, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

vesti.ru

В Великобритании потребители пожаловались на участившиеся случаи опасных поломок стиральных машин.

Во время стирки у машин вдребезги бьются стекла, при этом осколки разлетаются на несколько метров.

Во всех случаях люди рассказывали, что стекло в дверце машинки с боковой загрузкой при начале режима отжима буквально взрывалось. Мелкие острые осколки стекла разлетались по всему помещению. Одежду, которая стиралась в машинке, приходилось выбрасывать, потому что избавиться от стеклянной пыли было уже невозможно.

О первых серьезных проблемах со стеклами в стиральных машинах сообщения появились еще полтора года назад. В последние месяцы поток жалоб увеличился, передает Вести.ру. Под подозрением — самые известные фирмы-производители бытовой техники: Beko, Miele, Zanussi, Bosch, Hoover, LG и Samsung.

Некоторые независимые эксперты предполагают, что компании начали вставлять в машинки стекла тоньше, чем раньше, и они трескаются, получив царапины от металлических застежек или молний на одежде. Британское общество потребителей уже направило официальные жалобы фирмам производителям. Проводится расследование.