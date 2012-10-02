В Сирии убит один из лидеров ливанской «Хезболлы» Али Хуссейн Насиф

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2 октября 2012, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Сирии в результате взрыва погиб один из лидеров шиитской ливанской группировки «Хезболла» Али Хуссейн Насиф. Насиф скончался в минувшее воскресенье в результате взрыва придорожного фугаса, установленного сирийскими повстанцами неподалеку от города Хомс.

В понедельник тело руководителя «Хезболлы» было похоронено на его родине.

Али Хуссейн Насиф обеспечивал взаимодействие группировки с сирийскими силами безопасности и координировал все проводимые на территории страны операции. Он также отвечал за отслеживание лиц, разыскиваемых «Хезболлой».