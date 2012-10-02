Женщина-исследователь из Саудовской Аравии стала «Послом доброй воли ЮНЕСКО»

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2 октября 2012, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова уполномочила Хайят Синди, исследователя из Саудовской Аравии, быть Послом доброй воли Организации.

Родившаяся в 1967 году в Мекке (Королевство Саудовская Аравия), д-р Хайят Синди сделала большой вклад в мобильную диагностику и медицинское тестирование непосредственно на месте ухода за пациентами, специально предназначенные для огромного количества людей, которые не имеют доступ к больницам и медицинским учреждениям. Женщина-исследователь внесла в это свой вклад своими изобретениями биохимического датчика с термоупругими зондами и датчика магнитного акустического резонанса.

Присвоение г-же Синди звания «Посла доброй воли ЮНЕСКО» делается «в знак признания ее работы по созданию сообщества предпринимательства и социальных инноваций среди ученых, технологов и инженеров на Ближнем Востоке и за его пределами, её усилий по сближению молодежи с новаторами и её преданности идеалам и целям Организации».

В качестве Посла доброй воли ЮНЕСКО г-жа Синди будет поощрять научное образование, в особенности, вдохновляя девочек избирать научные курсы и специальности, развивать предпринимательское сообщество среди выпускников научных отделений университетов, поддерживать научные исследования, в частности, в области наук о жизни, в странах своего региона. В круг её деятельности будет входить также популяризация программ ЮНЕСКО в области естественных наук и научного образования. Кроме того, через свои профессиональные контакты она поможет изыскивать средства для поддержки приоритетных направлений деятельности ЮНЕСКО.

В качестве Посла доброй воли ЮНЕСКО Хайят Синди пополнит ряды выдающихся личностей, поставивших свои имена и славу на службу идеалам Организации. Они способствуют расширению и успеху миссии ЮНЕСКО, щедро посвящая свои таланты и общественное влияние привлечению внимания мировой общественности к деятельности Организации.