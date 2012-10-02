В Финляндии еще одна россиянка пытается вернуть своих детей

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2 октября 2012, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

У россиянки Альбины Касаткиной финская социальная служба забрала двух детей 12 сентября. Обвинения предъявлены те же, что и к Анастасии Завгородней - подозрение в избиении детей.



Как рассказала женщина, соцслужбы заинтересовались ситуацией в ее семье из-за звонка нынешней девушки ее бывшего мужа. Несмотря на то, что полиция не нашла никаких следов побоев, сейчас ее шестилетний сын и пятилетняя дочь находятся в приемной семье, встречаться с ними ей разрешено раз в месяц и только в присутствии соцработников. У мальчика есть как финское, так и российское гражданство, у девочки – только финское. Попытки россиянки обжаловать решение финской соцслужбы ни к чему не приводят и до окончания расследования трудно предпринять какие-либо меры.





