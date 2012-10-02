Свиньи оказались людоедами и съели своего хозяина

//В мире

2 октября 2012, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

В американском штате Орегон. в минувшую среду, 26 сентября, семидесятилетнего фермера Терри Вэнса Гарнера съели его же собственные свиньи. Он ушел их кормить и уже не вернулся.

Родственники обнаружили в хлеву только зубные протезы да части тела. Предварительная версия – фермеру стало плохо с сердцем.

Стоит отметить, что в хозяйстве американского фермера водились достаточно крупные особи. Так, вес одной свиньи в хозяйстве Гарнера составлял 320 кг.



