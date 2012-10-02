Общественная палата РФ: Саакашвили открыто подкупал избирателей

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2 октября 2012, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Партия Саакашвили пыталась открыто подкупить избирателей, заявили в Общественной палате России (ОП). Имели место многочисленные нарушения международных норм выборов и избирательного законодательства Грузии.



ОП совместно с «Фондом исследования проблем демократии» и грузинскими правозащитниками провела мониторинг выборов в парламент Грузии.

«Например, во время выступления на съезде партии Михаил Саакашвили заявил о том, что «...после выборов ... мы раздадим 1000-ларовые ваучеры», что согласно международным стандартом является явной и очевидной попыткой подкупа избирателей», - говорится в заявлении ОП, распространенном сегодня ее пресс-службой.



По оценке авторов заявления, «в день выборов имели место многочисленные нарушения международных норм выборов и избирательного законодательства Грузии». «Например, сообщается о многочисленных случаях использования «каруселей»: избиратели заходят на выборы уже с заполненными бюллетенями, где отмечен №5, соответствующий правящей партии «Единой национальное движение», и выносят с участков пустые бюллетени», - говорится в документе.

«Члены Общественной палаты РФ призывают Грузию прекратить практику преследования и запугивания оппозиции, отказаться от нарушения избирательных прав грузинских граждан, привести национальное избирательное законодательство в соответствие с международными нормами и расследовать случаи грубых нарушений на выборах в парламент», - заявили члены Общественной палаты, сообщает vz.ru.

Руководитель штаба «Грузинской мечты» Давид Саганелидзе заявил, что оппозиционная коалиция располагает окончательными, подписанными членами участковых комиссий протоколами почти со всех 3,7 тыс. избирательных участков, подтверждающих победу на выборах в 150-местный парламент.

В прямом эфире телекомпании «Маэстро» Давид Саганелидзе сказал, что ЦИК «темнит», так как начал выставлять проценты голосов с тех участков, где партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» («ЕНД») имеет неплохие результаты.



По его словам, это делается для возможных фальсификаций, чтобы изначально не дать большой разрыв в голосах, а потом попытаться поднять процентные показатели «ЕНД». ЦИК также объявил о проблемах с сервером, и оппозиция рассматривает это как попытку замедлить темпы подсчета голосов до середины дня, когда вердикт выборам вынесут международные наблюдатели. По мнению оппозиции, уже после этого ЦИК может начать фальсификации.

«Не получится, – заявил Давид Саганелидзе. – У нас есть и протоколы, а также видеоматериалы, на которых засняты эти окончательные, подписанные протоколы».



