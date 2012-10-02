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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Завгородней разрешили видеться с детьми раз в месяц

2 октября 2012, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Россиянке Анастасии Завгородней, у которой финская соцслужба забрала четверых детей, соцработники разрешили видеться с новорожденным ребенком один раз в месяц. И ей  запрещено кормить его грудным молоком.

 Об этом сообщил финский правозащитник Йохан Бекман.
"Анастасии дали разрешение встретиться с новорожденным, но только за решеткой под строгой охраной", - отметил Бекман.


У новорожденного мальчика, которого изъяли из семьи в возрасте одной недели, пока нет документов. Родители будут оформлять ребенку российское гражданство.
С остальными тремя детьми россиянка также имеет право только встречаться раз в месяц, при этом говорить на русском языке во время встреч запрещено, отметил Бекман.
Отец детей - инженер, живет в Финляндии почти 20 лет, имеет финское гражданство.
Ранее «АН» сообщали: Финская сторона отказывается от конструктивного сотрудничества с РФ по делу Анастасии Завгородней.

НС

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