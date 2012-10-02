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//В мире

Китайские патрульные корабли опять приблизились к островам Сенкаку

2 октября 2012, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

ecolife.ru
ecolife.ru
Патрульные корабли КНР во вторник снова приблизились к спорным островам Сенкаку (Дяоюйдао),вокруг которых с сентября 2012 гю. идет спор между Пекином и Токио. Японская береговая охрана уже призвала эти корабли покинуть территориальные воды, которые считает своими.
 
КНР и Япония стали сторонами конфликта после того, как правительство Японии выкупило у японского частного владельца три из пяти островов Сенкаку.
ЕП

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