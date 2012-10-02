В Виннипеге (Канада) огнем охвачен склад горючего

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2 октября 2012, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]

portamur.ru

Жители около 50 домов канадского города Виннипег эвакуированы: горит склад горючего для гоночных автомобилей, густой черный дым окутал жилые кварталы, с территории горящего склада слышны взрывы.

Представители пожарных пока не могут сказать, когда удастся справиться с огнем, полиция оцепила район ЧП.