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//В мире

Рак обнаружен у президента еще одной латиноамериканской страны

2 октября 2012, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Колумбии страдает онкологическим заболеванием: врачи выявили у Хуана Мануэля Сантоса рак простаты, уже в ближайшую среду колумбийскому лидеру предстоит перенести хирургическое вмешательство, заявил высокопоставленный чиновник в эфире местных СМИ.
 
Опухоль, по данным личного врача Сантоса, обнаружена на стадии, позволяющей обойтись без радио- и химиотерапии:
"Сантос обладает превосходным здоровьем, прогнозы - самые благоприятные, а восстановление не займет много времени", - заявил лечащий врач Сантоса.
 
Ранее рак был выявлен у президента Венесуэлы Уго Чавеса, лечение и хирургическое вмешательство Чавес провел на Кубе. Ранее "АН" писали, что смертельно опасные болезни могут быть невидимым оружием спецслужб.
ЕП

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