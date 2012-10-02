Рак обнаружен у президента еще одной латиноамериканской страны

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2 октября 2012, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Колумбии страдает онкологическим заболеванием: врачи выявили у Хуана Мануэля Сантоса рак простаты, уже в ближайшую среду колумбийскому лидеру предстоит перенести хирургическое вмешательство, заявил высокопоставленный чиновник в эфире местных СМИ.

Опухоль, по данным личного врача Сантоса, обнаружена на стадии, позволяющей обойтись без радио- и химиотерапии:

"Сантос обладает превосходным здоровьем, прогнозы - самые благоприятные, а восстановление не займет много времени", - заявил лечащий врач Сантоса.