Атомные электростанции Европы нуждаются в модернизации

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1 октября 2012, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта politiken.dk

В Европе почти все атомные электростанции нуждаются в улучшении своих систем безопасности, в особенности в плане предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К такому выводу пришли эксперты МАГАТЭ в ходе проведения стресс-тестов большинства европейских АЭС. В черновом варианте доклада, в частности, отмечается: "В ходе проведения стресс-тестов было установлено, что практически все европейские АЭС нуждаются в улучшении своих систем безопасности", передали Вести.

В целом, по предварительным оценкам экспертов, стоимость модернизации каждого реактора может варьироваться от €30 млн до €200 млн в зависимости от масштаба необходимых работ.

По предварительным данным, больше всего вопросов у проверяющих вызвали АЭС во Франции: на долю этой страны приходится более 1/3 от всех функционирующих атомных реакторов в Европе. В ходе тестов были проведены симуляции по проверке безопасности и надежности АЭС в случае наводнений, землетрясения и падений самолетов, когда обычные системы безопасности и охлаждения реакторов по той или иной причине выведены из строя. В полном виде доклад по результатам проверки европейских АЭС будет представлен на следующем саммите ЕС, который пройдет 18-19 октября.