Стрелявший в президента Чехии объяснил свой поступок

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1 октября 2012, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта news.day.az

Молодой человек, который восемь раз выстрелил в президента Чехии Вацлава Клауса из игрушечного пистолета, заявил, что глава чешского государства "глух и слеп к крикам простых людей". На свой страничке в социальной сети Facebook 26-летний Павел Ондроуш написал, что просто хотел указать на ухудшающееся качество жизни простых людей.



"АН" писали, что полиция предъявила Ондроушу обвинение в хулиганстве. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Накануне он был отпущен из изолятора под подписку о невыезде.

Напомним, в пятницу во время торжественного открытия моста Ондроуш беспрепятственно приблизился к главе чешского государства, приставил к его правому боку пластмассовый пистолет и несколько раз нажал на спуск, сымитировав выстрелы. После этого он был задержан и доставлен в отделение полиции.





