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Экс-спецпосланника ООН Аннана в Италии перепутали с актером Фриманом. ФОТО

1 октября 2012, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk
Фото с сайта bbc.co.uk

Кофи Аннана в Италии перепутали с американским актером Морганом Фриманом. Об этом в понедельник рассказал сам бывший генеральный секретарь ООН и недавний спецпосланник ООН и ЛАГ в Сирии.

После ухода со своего поста Аннан вместе со своей женой на два месяца уехали жить на виллу, которая располагается на севере Италии. Однако через две недели экс-генсеку ООН наскучил подобный образ жизни, и он решил выбраться в ближайшую деревню, чтобы купить свежую газету.

В магазине один из мужчин подошел к нему и протянул листок бумаги с ручкой. "Морган Фриман, можете дать мне автограф?", - попросил он. Аннан написал на бумажке "Морган Фриман" и ушел", - рассказал он сам в интервью британской газете "Гардиан", предал "Маяк".

Фото с сайта newsru.co.il
Фото с сайта bbc.co.uk

ЛБ

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