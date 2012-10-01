В центре Тбилиси кавардак: оппозиция празднует

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1 октября 2012, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта newsgeorgia.ru

Сторонники оппозиционного блока миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта" начали шумно праздновать на площади Свободы в центре Тбилиси, заявляя о своей победе на парламентских выборах.

Несколько тысяч человек кричат "Мы победили", размахивают флагами с партийной символикой и числом 41 (номер "Грузинской мечты" в избирательном списке), проезжающие мимо машины сигналят.

Стоящие в углу площади полицейские никак не реагируют на происходящее.

Сам Иванишвили в эфире оппозиционного телеканала ТВ9 поздравил своих сторонников с победой на выборах, отметив, что "победила любовь к Родине".

Ранее "АН" сообщали: Президент Грузии Михаил Саакашвили признал победу оппозиции на выборах в грузинский парламент по партийным спискам.